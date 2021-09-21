Врач объяснила, может ли коронавирус спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24 о возможной связи перенесенной коронавирусной инфекции и развития болезни Альцгеймера.
Ранее специалист по проведению фундаментальных биологических исследований, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин рассказал, что причиной развития болезни Альцгеймера может стать перенесенный COVID-19. По его словам, специалисты провели исследование и доказали, что у некоторых пациентов ухудшается память и другие когнитивные способности после коронавируса.
При этом ученый сказал, что инфекционные агенты могут быть одной из причин развития болезни Альцгеймера. Однако в настоящий момент медикам еще не удалось установить, насколько это явление долгосрочное, добавил Панчин.
"Болезнь Альцгеймера – болезнь накопления, к ней может наследоваться склонность. Это нельзя считать генетически обусловленным заболеванием. Это мультифакторное заболевание, в том числе и генетическая предрасположенность играет роль", – сказала Чернышова.
Вместе с тем специалист добавила, что у коронавирусной инфекции есть собственный механизм поражения нервной ткани: практически все переболевшие отмечают и слабость, и нарушение концентрации внимания, и временное ухудшение памяти.
"Но потом организм справляется и компенсирует. Не надо пугаться, если после коронавируса человек замечает, что он стал рассеянным, многое забывает, не может сосредоточиться. Это временно. Организм справляется, не надо паниковать. Это может быть вообще не связано с болезнью Альцгеймера", – пояснила Чернышова.
Также после перенесенного коронавируса врач порекомендовала обратиться к неврологу, чтобы быстрее справиться с временными проблемами с памятью.
Предвестником болезни Альцгеймера, по мнению эксперта, может стать забывчивость. С этой проблемой тоже следует посетить невролога.
В этом случае специалист проведет тесты на память, осмотрит, назначит обследование, уточнила собеседница Москвы 24. Кроме того, в случае выявления болезни могут выписать препараты, которые затормаживают развитие Альцгеймера.
Чернышова также подчеркнула, что специфической профилактики этого заболевания нет, но важно ограничить негативные воздействия на организм, такие как переутомление, неправильное питание и вредные привычки.
Ранее британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму "гибкие" антитела, способные отразить атаку мутировавших штаммов коронавируса.
Специалисты полагают, что эти антитела могут противостоять даже будущим потенциальным штаммам коронавируса. В материале говорится, что такой иммунитет ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибридным".
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