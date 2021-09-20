Эксперт рассказал, можно ли заразиться коронавирусом и гриппом одновременно

Сезон простуд наложился на новый подъем заболеваемости коронавирусом в Москве. Специалисты говорят, ситуация ожидаемая – закончились отпуска, начался учебный год.

"Теоретически вирусы взаимодействуют с друг другом. Если первый вирус заражает человека, то в ответ на эту вирусную инфекцию у него начинают вырабатываться интерфероны, это противовирусный белок. И поэтому вторичная инфекция затрудняется. Но тем не менее это возможно, это действительно наблюдается. Вот такая сочетанная инфекция, в частности COVID-19 и вирус гриппа", – сказал доктор биологических наук Петр Чумаков.

Ранее стало известно, что с 20 сентября в столице начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.