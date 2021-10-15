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Общество

09:30

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Психолог рассказала, как надолго сохранить хорошую память

В ясном уме: как надолго сохранить хорошую память
общество

С годами люди чаще жалуются на проблемы с памятью, списывая забывчивость на возраст. Однако в некоторых случаях виноваты лень и отсутствие занятий, развивающих мозг. Мы выяснили, какие хобби помогут улучшить и сохранить способности к запоминанию.

Идем в библиотеку

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Специалисты сетуют на то, что в последнее время стало модно пить различные добавки для "хорошей работы мозга и памяти". При этом люди ориентируются на рекомендации маркетологов и диванных экспертов из разнообразных чатов.

"Однако никакие БАДы не помогут сформировать новые нейронные связи, от количества которых зависит в том числе и память. Формируются и сохраняют свою жизнеспособность они только путем постоянной умственной и физической нагрузки", – предостерегает психолог Олеся Маряева.

Если человек целый день сидит на диване перед очередной сериальной "жвачкой", ведет малоподвижный образ жизни, выполняет пусть и очень важную, но рутинную работу, то никакие витамины не помогут улучшить память. Мозг всегда должен трудиться. На первое место психолог ставит чтение книг.

"Можно даже не читать, а слушать аудиокниги. Важно качество получаемого материала. Надо, чтобы прочитанное или услышанное заставляло задумываться, давало новую полезную информацию", – отмечает эксперт.

К серьезному чтению можно приучить себя постепенно. Например, чередовать книги в зависимости от сложности. Сначала прочитать одну развлекательную, после нее взяться за произведение более серьезного содержания, а потом снова раскрыть легкую.

В магазинах и библиотеках можно найти литературу на любой вкус, поэтому людям, которые увлекаются выращиванием фиалок, не обязательно читать книги про космос. Выбирать чтение надо из интересной области.

Решаем судоку

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Долгое время считалось, что увлечение кроссвордами помогает отточить ум, улучшить память и расширить кругозор. Однако, вопреки устойчивому мнению, этот вид досуга слишком переоценили. В кроссвордах, как правило, предлагается один и тот же стандартный набор слов, которые только переставляют местами.

Намного полезнее судоку – японская головоломка с числами. Американская ассоциация болезни Альцгеймера включила судоку в список полезных игр для тренировки мозга, которые помогают снизить риск возникновения этой страшной болезни.
Олеся Маряева
психолог

Эксперт обращает внимание, что, как ни странно, для тренировки памяти и внимания очень полезно играть в покер. Только ни в коем случае нельзя превращать эту увлекательную игру в азартную – не следует играть на деньги. В этом случае неизбежные проигрыши ударят не только по карману. Сожаления о потерянных деньгах отрицательно отразятся на нервной системе.

Учим стихи

Фото: depositphotos/VeraChan

Самое доступное и легкое упражнение для развития памяти – заучивание стихотворений. Причем к этой знакомой с детства тренировке ума можно подойти нестандартно.

"Няня моей дочери придумала свою систему – она учит стихотворения на разных языках. Как итог – в свои почти семьдесят лет имеет феноменальную память, острый ум, всегда готова к новым знаниям и открытиям", – делится Олеся Маряева.

Не все готовы к такому варианту досуга, но, по словам психолога, можно начать с заучивания несложных четверостиший. Еще одним интересным вариантом тренировки памяти можно назвать сочинение стихов.

"Пусть первое стихотворение будет несложным, из двух-четырех строк, но подбор рифмы и последующее запоминание нового "произведения" – отличный тренажер. Вы увидите, как с каждым разом это занятие идет легче", – считает Олеся Маряева.

Если же стихосложение по каким-то причинам не дается, психолог советует играть в шахматы, разгадывать головоломки, учить иностранные языки. Хорошо также упражнять ум, прокладывая новые маршруты для путешествий. Полезно даже периодически менять расположение мебели в квартире и просто перекладывать кухонную утварь в ящиках. Если постоянно учиться новому и много двигаться, то можно надолго сохранить ясный ум и хорошую память.

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