Психолог рассказала, как надолго сохранить хорошую память

С годами люди чаще жалуются на проблемы с памятью, списывая забывчивость на возраст. Однако в некоторых случаях виноваты лень и отсутствие занятий, развивающих мозг. Мы выяснили, какие хобби помогут улучшить и сохранить способности к запоминанию.



Идем в библиотеку

Специалисты сетуют на то, что в последнее время стало модно пить различные добавки для "хорошей работы мозга и памяти". При этом люди ориентируются на рекомендации маркетологов и диванных экспертов из разнообразных чатов.

"Однако никакие БАДы не помогут сформировать новые нейронные связи, от количества которых зависит в том числе и память. Формируются и сохраняют свою жизнеспособность они только путем постоянной умственной и физической нагрузки", – предостерегает психолог Олеся Маряева.

Если человек целый день сидит на диване перед очередной сериальной "жвачкой", ведет малоподвижный образ жизни, выполняет пусть и очень важную, но рутинную работу, то никакие витамины не помогут улучшить память. Мозг всегда должен трудиться. На первое место психолог ставит чтение книг.

"Можно даже не читать, а слушать аудиокниги. Важно качество получаемого материала. Надо, чтобы прочитанное или услышанное заставляло задумываться, давало новую полезную информацию", – отмечает эксперт.

К серьезному чтению можно приучить себя постепенно. Например, чередовать книги в зависимости от сложности. Сначала прочитать одну развлекательную, после нее взяться за произведение более серьезного содержания, а потом снова раскрыть легкую.

В магазинах и библиотеках можно найти литературу на любой вкус, поэтому людям, которые увлекаются выращиванием фиалок, не обязательно читать книги про космос. Выбирать чтение надо из интересной области.



Решаем судоку

Долгое время считалось, что увлечение кроссвордами помогает отточить ум, улучшить память и расширить кругозор. Однако, вопреки устойчивому мнению, этот вид досуга слишком переоценили. В кроссвордах, как правило, предлагается один и тот же стандартный набор слов, которые только переставляют местами.





Олеся Маряева психолог Намного полезнее судоку – японская головоломка с числами. Американская ассоциация болезни Альцгеймера включила судоку в список полезных игр для тренировки мозга, которые помогают снизить риск возникновения этой страшной болезни.

Эксперт обращает внимание, что, как ни странно, для тренировки памяти и внимания очень полезно играть в покер. Только ни в коем случае нельзя превращать эту увлекательную игру в азартную – не следует играть на деньги. В этом случае неизбежные проигрыши ударят не только по карману. Сожаления о потерянных деньгах отрицательно отразятся на нервной системе.



Учим стихи

Самое доступное и легкое упражнение для развития памяти – заучивание стихотворений. Причем к этой знакомой с детства тренировке ума можно подойти нестандартно.

"Няня моей дочери придумала свою систему – она учит стихотворения на разных языках. Как итог – в свои почти семьдесят лет имеет феноменальную память, острый ум, всегда готова к новым знаниям и открытиям", – делится Олеся Маряева.

Не все готовы к такому варианту досуга, но, по словам психолога, можно начать с заучивания несложных четверостиший. Еще одним интересным вариантом тренировки памяти можно назвать сочинение стихов.

"Пусть первое стихотворение будет несложным, из двух-четырех строк, но подбор рифмы и последующее запоминание нового "произведения" – отличный тренажер. Вы увидите, как с каждым разом это занятие идет легче", – считает Олеся Маряева.

Если же стихосложение по каким-то причинам не дается, психолог советует играть в шахматы, разгадывать головоломки, учить иностранные языки. Хорошо также упражнять ум, прокладывая новые маршруты для путешествий. Полезно даже периодически менять расположение мебели в квартире и просто перекладывать кухонную утварь в ящиках. Если постоянно учиться новому и много двигаться, то можно надолго сохранить ясный ум и хорошую память.

