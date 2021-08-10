Вирусная атака: семь лучших книг об эпидемиях и борьбе с ними

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За время пандемии многие из нас погрузились в тему инфекций и эпидемий настолько глубоко, что считают себя чуть ли не экспертами в вопросах вирусологии. Впрочем, действительно углубить свои знания лучше всего при помощи чтения специализированной научной литературы. Совместно с телеканалом "Доктор" в рамках литературной премии "Здравомыслие" мы собрали топ-7 книг об эпидемиях: из хроник предыдущих столетий до наших дней.



"Бледный всадник. Как "испанка" изменила мир", Лаура Спинни

Научный журналист Лаура Спинни рассказывает о последствиях эпидемии испанки в XX веке, которая, по словам автора, во многом определила облик современного мира. В своем повествовании Спинни проводит любопытные параллели между эпидемиями прошлого века и вирусами наших дней. Автор приводит интересные медицинские факты, сплетает их с историческими загадками, превращая историю пандемии в интригующее повествование, от которого сложно оторваться.

"Коронавирус. Инструкция по выживанию", Анча Баранова

COVID-19 буквально за несколько месяцев охватил весь мир и перевернул привычный уклад жизни с ног на голову. Безусловно, пандемия коронавируса не первая и далеко не последняя эпидемия в истории человечества. В своей работе доктор биологических наук Анча Баранова рассказывает, что такое коронавирус, как он себя ведет, попадая в организм человека, и чем его нужно лечить. Автор призывает читателей тщательно следить за своим здоровьем и не поддаваться панике: зная врага в лицо, гораздо проще ему противостоять.

"От испанки до COVID-19: хроники нападений вирусов", Валерий Новоселов

В этом историко-медицинском исследовании врача-гериатра, а также невролога и нейрофизиолога Валерия Новоселова речь пойдет о двух крупных эпидемиях России: испанке и коронавирусе. Автор пытается провести параллель между двумя пандемиями и разобраться, почему COVID-19 так сильно шокировал современность. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как проходили ужасные эпидемии и чем защитить свой организм в эпоху новых вирусов.

"Тридцать дней в красной зоне. Заметки врача", Григорий Нарек

Во время пандемии COVID-19 основной удар приняли на себя врачи, которые круглосуточно помогали заболевшим, как только это было возможно. Григорий Нарек – рентген-хирург одной из столичных больниц, добровольно отправившийся работать в красную зону. На страницах книги вы найдете заметки врача о том, что происходило в разгар пандемии за стенами ковидного госпиталя. Любопытное повествование с большой долей бытового карантинного опыта.

"Пандемия: всемирная история смертельных вирусов", Соня Шах

На страницах этой книги научная журналистка Соня Шах описывает период драматического шествия холеры, которая начиналась с безобидного микроба и в конечном итоге разрослась до опаснейшей из пандемий прошлого столетия. Автор рассказывает о патогенах, начиная с известных по всему миру бактерий, до новых, невиданных прежде убийц. Последние начинают появляться на продуктовых рынках Китая, в трущобах Индии и городских окраинах Восточного побережья. Книга детально исследует одно из самых страшных заболеваний в истории человечества, предостерегая о возможном будущем, которое нельзя игнорировать.

"Коронавирус и другие инфекции. CоVарные реалии мировых эпидемий", Андрей Сазонов

Эта книга однозначно заинтересует тех, кто хочет знать всю правду об эпидемиях. Пандемии давно стали частью жизни человечества, с которой нужно просто смириться. На страницах этой книги автор подробно рассматривает само понятие эпидемии, рассказывает о том, какие бывают вирусы и как каждый из них влияет на наш организм.

"Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них", Андерс Фомсгорд

Ученый-вирусолог рассказывает обо всех тайнах важных патогенных вирусов: об их истории, проявлениях и влиянии на наш организм. Книга не похожа на скучный учебник по биологии – повествование скорее напоминает захватывающую медицинскую историю, в которой с нетерпением ждешь, что же произойдет дальше. На страницах книги автор вспоминает интересные случаи, с которыми столкнулись ученые во время изучения вирусов, и отвечает на многие вопросы: например, как вирус герпеса смог поразить 90% всех людей и какой вирус считается самым опасным в мире.