Эксперт объяснил, как победить новые волны пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Уровень заражения и смертности непрерывно растет, предупредил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Разбираемся с экспертами, почему, несмотря на все меры безопасности, вирус снова атакует планету и как можно его побороть.
Третья волна пандемии?
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ сообщил о тревожной тенденции, складывающейся с пандемией.
Гебрейесус подчеркнул, что главной причиной роста числа новых случаев коронавируса является "Дельта"-штамм. По словам гендиректора ВОЗ, "индийский" вариант инфекции в два раза заразнее изначального.
"Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", – объяснил Гебрейесус.
Вместе с тем гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в регионах с высокими показателями вакцинации фиксируется снижение заражений и смертей от инфекции.
По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире выявили более 187 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали более 4 миллионов человек. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по количеству выявленных случаев находится на четвертом месте (более 5,8 миллиона случаев). За последние сутки в РФ зафиксировали 25 293 новых случая коронавируса.
Ситуация в России
По мнению вирусолога, ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Максима Скулачева, в России новая волна COVID-19 не просто намечается, а уже наступила. "Сейчас третья волна активно идет. В России она либо на пике, либо в очень развитой фазе. У нас подъем заболеваемости начался в июне", – сообщил он в интервью Москве 24.
Скулачев объяснил, что ситуация по борьбе с коронавирусом в столице лучше, чем в целом по России, по двум причинам: в Москве больше всего переболевших по сравнению с другими регионами и город – чемпион по вакцинации.
"Массовая вакцинация началась в конце июня, когда резко увеличилось количество людей, которые захотели сделать прививку. И как раз сейчас у них должен появиться иммунитет. Поэтому снижение (заболеваемости. – Прим. ред.), которое мы видим, я очень надеюсь, связано с массовой вакцинацией", – подчеркнул вирусолог.
Скулачев согласен с тем, что третья волна могла получить свое развитие из-за нового "Дельта"-штамма, который заражает на большие дистанции при меньшем времени контакта с человеком. "Его хватило для сильной эпидемии", – пояснил эксперт.
При этом пандемия в странах, где большинство населения привилось, проходит иначе, чем в других, отметил Скулачев. Люди болеют и после вакцинации, но переносят заболевание легко, зачастую оно больше похоже на обычное ОРВИ.
Вирусолог подчеркнул, что существующие вакцины справляются со своей задачей: предотвращают смертность и тяжелое течение COVID-19. Однако с появлением новых штаммов, возможно, придется модифицировать препараты и прививаться поливалентными вакцинами, которые рассчитаны сразу на несколько штаммов, предположил Скулачев. Он отметил, что такой формат используется в борьбе с большинством других вирусов.
Не дать инфекции разгуляться
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что очередные волны пандемии обычно возникают, когда появляются новые, более опасные штаммы коронавируса.
"В большинстве стран мира с огромным перевесом доминируют штаммы "Дельта"-линии. Это гораздо более заразная инфекция, она лучше обходит специфический иммунитет у тех, кто переболел ранее другими линиями коронавирусной инфекции, или тех, кто был к ним вакцинирован. Думаю, мы сейчас получим очередной заметный всплеск. И он будет точно не последний", – предположил Крючков в диалоге с Москвой 24.
Еще один важный момент, влияющий на распространение вируса, – сезонность, считает специалист. Сначала вспышка возникает в одних странах, потом переходит на другие, после чего опять идет по кругу. Даже с учетом закрытого авиасообщения между некоторыми странами не удастся избежать циркуляции вируса, отметил Крючков.
По мнению иммунолога, необходимо решать проблему с огромными очагами инфекции в странах третьего мира и участвовать в создании коллективного иммунитета.
"Чем больше людей заражается, тем больше возможности для появления новых эффективных "мутантов" (штаммов. – Прим. ред.). Такая "биолаборатория под открытым небом" работает", – пояснил Крючков.
По мнению иммунолога, для предотвращения новых волн COVID-19 нужно "постоянно поддерживать целевую популяцию в тонусе, не давать инфекции разгуляться и не давать ей развивать тяжелые формы".