Эксперт объяснил, как победить новые волны пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Уровень заражения и смертности непрерывно растет, предупредил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Разбираемся с экспертами, почему, несмотря на все меры безопасности, вирус снова атакует планету и как можно его побороть.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Третья волна пандемии?

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ сообщил о тревожной тенденции, складывающейся с пандемией.





Тедрос Аданом Гебрейесус генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет.

Гебрейесус подчеркнул, что главной причиной роста числа новых случаев коронавируса является "Дельта"-штамм. По словам гендиректора ВОЗ, "индийский" вариант инфекции в два раза заразнее изначального.

"Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", – объяснил Гебрейесус.

Вместе с тем гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в регионах с высокими показателями вакцинации фиксируется снижение заражений и смертей от инфекции.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире выявили более 187 миллионов заболевших COVID-19. Жертвами инфекции стали более 4 миллионов человек. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия по количеству выявленных случаев находится на четвертом месте (более 5,8 миллиона случаев). За последние сутки в РФ зафиксировали 25 293 новых случая коронавируса.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация в России

По мнению вирусолога, ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Максима Скулачева, в России новая волна COVID-19 не просто намечается, а уже наступила. "Сейчас третья волна активно идет. В России она либо на пике, либо в очень развитой фазе. У нас подъем заболеваемости начался в июне", – сообщил он в интервью Москве 24.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Мы очень близки к рекорду по заболеваемости и уже достигли рекорда по смертности. Ничего хорошего в этом смысле не происходит. Кроме, может быть, Москвы, которая, похоже, по некоторым признакам пик прошла, я очень надеюсь.

Скулачев объяснил, что ситуация по борьбе с коронавирусом в столице лучше, чем в целом по России, по двум причинам: в Москве больше всего переболевших по сравнению с другими регионами и город – чемпион по вакцинации.

"Массовая вакцинация началась в конце июня, когда резко увеличилось количество людей, которые захотели сделать прививку. И как раз сейчас у них должен появиться иммунитет. Поэтому снижение (заболеваемости. – Прим. ред.), которое мы видим, я очень надеюсь, связано с массовой вакцинацией", – подчеркнул вирусолог.

Скулачев согласен с тем, что третья волна могла получить свое развитие из-за нового "Дельта"-штамма, который заражает на большие дистанции при меньшем времени контакта с человеком. "Его хватило для сильной эпидемии", – пояснил эксперт.

При этом пандемия в странах, где большинство населения привилось, проходит иначе, чем в других, отметил Скулачев. Люди болеют и после вакцинации, но переносят заболевание легко, зачастую оно больше похоже на обычное ОРВИ.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова В невакцинированных странах продолжается катастрофа и распространение смертельно опасного вируса. В вакцинированных странах идет распространение обычного ОРВИ, при этом вирус один и тот же.

Вирусолог подчеркнул, что существующие вакцины справляются со своей задачей: предотвращают смертность и тяжелое течение COVID-19. Однако с появлением новых штаммов, возможно, придется модифицировать препараты и прививаться поливалентными вакцинами, которые рассчитаны сразу на несколько штаммов, предположил Скулачев. Он отметил, что такой формат используется в борьбе с большинством других вирусов.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Не дать инфекции разгуляться

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что очередные волны пандемии обычно возникают, когда появляются новые, более опасные штаммы коронавируса.

"В большинстве стран мира с огромным перевесом доминируют штаммы "Дельта"-линии. Это гораздо более заразная инфекция, она лучше обходит специфический иммунитет у тех, кто переболел ранее другими линиями коронавирусной инфекции, или тех, кто был к ним вакцинирован. Думаю, мы сейчас получим очередной заметный всплеск. И он будет точно не последний", – предположил Крючков в диалоге с Москвой 24.

Еще один важный момент, влияющий на распространение вируса, – сезонность, считает специалист. Сначала вспышка возникает в одних странах, потом переходит на другие, после чего опять идет по кругу. Даже с учетом закрытого авиасообщения между некоторыми странами не удастся избежать циркуляции вируса, отметил Крючков.

По мнению иммунолога, необходимо решать проблему с огромными очагами инфекции в странах третьего мира и участвовать в создании коллективного иммунитета.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Если мы не посмотрим на наиболее бедные страны, не предоставим им доступ к соответствующим медицинским технологиям, не только к вакцине, но и к препаратам для лечения, медицинской технике, не проведем обучение персонала, то мы еще долго будем находиться на этих качелях, потому что там будет мощный источник инфицирования.

"Чем больше людей заражается, тем больше возможности для появления новых эффективных "мутантов" (штаммов. – Прим. ред.). Такая "биолаборатория под открытым небом" работает", – пояснил Крючков.

По мнению иммунолога, для предотвращения новых волн COVID-19 нужно "постоянно поддерживать целевую популяцию в тонусе, не давать инфекции разгуляться и не давать ей развивать тяжелые формы".