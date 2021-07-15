В России выявили 25 293 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 25 293 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по COVID-19. Из них клинических проявлений не было в 3 016 (11,9%) случаях.

В Москве зафиксировали 5 237 новых случаев, в Московской области – 2 444, в Санкт-Петербурге – 1 954, в Нижегородской области – 528, в Свердловской области – 484, в Красноярском крае – 468, в Воронежской области – 454.

Всего в РФ зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Кировской и Орловской областях, Республике Чувашия, Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике.

За последние сутки из-за коронавируса умер 791 человек. За весь период по России скончались 146 069 человек.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 21 493 человека. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 278 976 человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что мир находится в начале третьей волны пандемии. Как рассказал Гебрейесус, рост числа новых случаев заражений COVID-19 в мире происходит четвертую неделю подряд.

Он подчеркнул, что основной причиной роста числа новых случаев коронавируса является "Дельта"-штамм. По словам гендиректора ВОЗ, "индийский" вариант коронавируса в два раза заразнее изначального варианта.