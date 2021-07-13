Врач назвала самые частые осложнения у пациентов, переболевших COVID-19

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова отнесла к самым частым осложнениям коронавируса тромбозы, утомляемость, кашель и одышку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, – это в большей степени тромбозы. Обратите внимание: 20–30 процентов среди сердечно-сосудистой системы – это тромбозы", – отметила специалист.

Она добавила, что к осложнениям также относятся утомляемость, кашель и одышка. Многие наблюдают эти симптомы даже после нормализации других показателей.

Ранее иммунолог рассказал, что, согласно опыту других болезней, заражение в период после инъекции первого компонента вакцины не отличается серьезным осложнением течения болезни. Предположение о том, что иммунная система будет перегружена в случае заболевания сразу после вакцинации, является безосновательным с точки зрения иммунологии.

