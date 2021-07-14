Глава ВОЗ заявил, что мир находится в начале третьей волны пандемии

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Мир находится в начале третьей волны пандемии, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом передает РИА Новости.

Как рассказал Гебрейесус, рост числа новых случаев заражений COVID-19 в мире происходит четвертую неделю подряд.

"Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет", – отметил глава организации.

Гебрейесус подчеркнул, что основной причиной роста числа новых случаев коронавируса является дельта-штамм. По словам гендиректора ВОЗ, "индийский" вариант коронавируса в два раза заразнее изначального варианта.

"Он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения", – объяснил Гебрейесус.

При этом гендиректор организации подчеркнул, что в регионах с высокими показателями вакцинации фиксируется снижение заражений и смертей от инфекции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Там заявили, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.