В ВОЗ оценили необходимость ревакцинации от коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта организации по иммунизации Энн Линдстранд.

В ВОЗ считают, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.

"Если вы сделали, как мы рекомендуем, полную вакцинацию любой из рекомендованных ВОЗ вакцин, то вы хорошо защищены", – подчеркнула Линдстранд.

Эксперт посчитала приоритетной задачей вакцинировать как можно больше людей во всем мире.

В свою очередь, старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан выразила мнение, что ревакцинация будет необходима через год после первого цикла прививки.

Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках.

Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.