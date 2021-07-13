В ВОЗ оценили необходимость ревакцинации от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта организации по иммунизации Энн Линдстранд.
В ВОЗ считают, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.
"Если вы сделали, как мы рекомендуем, полную вакцинацию любой из рекомендованных ВОЗ вакцин, то вы хорошо защищены", – подчеркнула Линдстранд.
Эксперт посчитала приоритетной задачей вакцинировать как можно больше людей во всем мире.
В свою очередь, старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан выразила мнение, что ревакцинация будет необходима через год после первого цикла прививки.
Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках.
Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.
Житель столицы рассказал об опыте ревакцинации от COVID-19
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