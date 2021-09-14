Эксперт рассказал, как не стать жертвой развода на деньги в кафе на свидании

В одном из кафе в центре Москвы посетителя избили за отказ платить по внушительному счету. Мужчина пришел туда на свидание с девушкой, которая, как выяснилось, была в сговоре с администрацией заведения. Она специально разводила своих спутников на деньги, за что получала от кафе свою долю. Рассказываем, как не стать жертвой такого обмана.



"Легкие деньги"

С девушкой 37-летний мужчина познакомился в интернете. Она предложила ему встретиться и поужинать в одном из заведений в Лубянском проезде, рассказали в столичном управлении МВД. Счет за вполне скромный заказ мужчину неприятно удивил.

"Два чая, два сладких тортика, два куска арбуза и два куска дыни и сыр – 27 800 рублей. Я отказался от такой суммы", – рассказал он.

Завязалась перепалка, один из сотрудников схватился за нож. Затем он несколько раз ударил посетителя по лицу и забрал мобильный телефон, сообщили в МВД. По данным полиции, нападавшим оказался 26-летний приезжий, его задержали.

В момент, когда сотрудник заведения накинулся на мужчину, девушка достала из кармана своего ухажера банковскую карту, откуда поспешили списать деньги. Общий ущерб составил 95 тысяч рублей. Полицейским также удалось ее задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Сотрудник кафе заключен под стражу, девушка отправлена под домашний арест, сообщили в МВД.



Сама обольстительница рассказала оперативникам, что будущих жертв находила на сайтах знакомств, встречалась с ними у метро и вела в конкретное кафе, с которым активно сотрудничала. В бизнес ее позвала знакомая, которая раньше занималась тем же самым. Так подозреваемая проработала два месяца.

"Я была как "промо". Нас сажают с этими потерпевшими, мы с ними едим, разговариваем, общаемся. После чего наша беседа закрывается, и мы уходим после того, как оплачиваем счет", – объяснила схему девушка.





задержанная по делу об избиении посетителя кафе в Лубянском проезде Легкие деньги. И делать ничего не нужно почти.

Задержанная уточнила, что средний чек на таких свиданиях составлял примерно 25 тысяч рублей. Из этой суммы ей отходило 5–6 тысяч. К такому бизнесу, по словам девушки, она относилась легко. На вопросе оперативников, знает ли подозреваемая об ответственности за свои действия, она не смогла сдержать слез.



Не попасться на крючок

Подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников рассказал Москве 24, что подобный развод мужчин довольно распространенный. По его словам, примеры таких преступлений описаны в учебниках по оперативно-разыскной деятельности и криминологии.

"Схема достаточно стара. Преступление характерно тем, что из мелкого мошенничества в дальнейшем переросло в разбойные нападения. А это тяжкое преступление", – говорит Иванников.

С появлением сайтов знакомств схема стала процветать, добавил эксперт. Поэтому к предложениям на таких площадках нужно относиться с настороженностью, советует он. "Большинство аккаунтов оказываются фальшивыми. Фотографии не соответствуют внешности преступников, часто используются снимки из журналов", – предупреждает Иванников.

Если мужчина все же решился на встречу с собеседницей из интернета, ему следует помнить о мерах предосторожности, сказал эксперт.



"Конечно, если очевиден процесс, что вас нарочно затягивают в конкретное кафе, это определенный сигнал. Надо просто отказаться от дальнейшего общения и уйти как можно скорее. Это единственный действенный способ избежать мошеннических действий", – рекомендует Иванников.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Под различными предлогами мужчина всегда может найти ту необременительную форму общения, при которой девушка покажет ему какой-то свой документ. Мошенники их скрывают, прячут свои имена, истинные лица. Поэтому, если девушка отказывается показать свои документы, это уже наводит на определенные мысли. Стоит задуматься, за кого она себя выдает.

Если мужчина все же оказался в ситуации, когда ему принесли внушительный счет, ни в коем случае нельзя устраивать скандалов и драк, отметил Иванников. Эксперт предупредил, что на резкую реакцию посетителя заведения могут специально провоцировать его сотрудники.

"Самый действенный метод – сначала предупредить сотрудников, что вы будете обращаться в полицию. Если это не действует и работники кафе начинают угрожать, при наличии денег оплатите счет через терминал оплаты банковской картой. Сохраните чек о проделанной операции и обратитесь в полицию или контролирующие органы", – подчеркнул Иванников.

Недобросовестные действия кафе в дальнейшем всегда можно обжаловать в суде, заявил эксперт. Также по обращению посетителя с чеком на внушительную сумму должна быть организована проверка заведения, резюмировал Иванников.