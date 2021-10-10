В Роспотребнадзоре объяснили, что поможет восстановить память после коронавируса

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Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что поможет восстановить память после перенесенного коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, проблемы с памятью часто встречаются у пациентов во время и после перенесенного коронавируса.

"Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия", – объяснила специалист.

По ее словам, уровень нарушений определяется изменениями у человека до заболевания и тяжестью перенесенного COVID-19. При этом вакцинация существенно снижает вероятность подобных проявлений, отмечает Руженцова.

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина выразила позицию, что полностью восстановить память после коронавируса возможно. При этом сроки будут зависеть от выраженности нарушений и корректирующей терапии.

"Чаще восстановительный период занимает 1,5–2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", – привела данные Хавкина.

Для восстановления памяти специалисты используют разные лекарства и упражнения. В частности, пациентам предлагают разгадывать кроссворды, запоминать стихи, решать математические задачи. Подходящий комплекс для восстановления посоветует терапевт или невропатолог.

Хавкина также предположила, что пациентам для восстановления памяти необходимы витаминные комплексы, например, витамины группы В для укрепления нервной системы.

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