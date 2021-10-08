Врач назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ангина может спровоцировать более тяжелую форму течения COVID-19, заявил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Об этом он сообщил URA.RU.
Специалист пояснил, что ангина представляет собой достаточно тяжелое заболевание, однако на фоне распространения коронавируса она становится особенно опасной.
"Коронавирус на фоне сниженного иммунитета <...> может переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии", – рассказал Зайцев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России наблюдается максимальный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров. По ее словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.
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