Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 47,8 млн россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 47,8 миллиона россиян. Об этом сообщает ТАСС.

"На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек, вакцинировано повторно 2,1 миллиона человек", – сказала Голикова.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в России в конце 2022 года. В основу препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов.

В России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса. За весь период умерли 214 485 человек, выздоровели 6 819 796.

