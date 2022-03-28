Врач назвала симптомы слабых сосудов

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Онемение и покалывание в конечностях, регулярное отекание стоп и холодная кожа могут быть симптомами слабых сосудов, заявила врач-кардиолог Ирина Васильева. Об этом сообщает "Медик Форум".

"Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью", – сказала она.

По словам Васильевой, причинами возникновения нарушений циркуляции крови могут стать атеросклероз, сахарный диабет, тромбоз, избыточный вес и множество других факторов. В частности, курение также наносит существенный вред стенкам сосудов, повышая риск инсультов и инфарктов.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о необычных симптомах, которые иногда сигнализируют о тромбозе. В частности, основания подозревать, что у человека могут быть тромбы в легких, дает появление сильной одышки. Также существует риск спутать тромбоз сосудов брюшной полости с другими болезнями, списав все, например, на аппендицит, предупреждает кардиолог.