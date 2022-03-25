Ученые назвали лекарства, провоцирующие инсульт

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Специалисты из Университета Бордо во Франции выяснили, что лекарства от тошноты способны привести к инсульту. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалистов, противорвотные лекарства нередко назначают для того, чтобы перенести последствия мигрени, лучевой или химиотерапии. Также данные препараты принимают после операций.

Исследование, проведенное учеными, показало, что люди, которым назначили противорвотные средства, получали в три раза больше шансов столкнуться с инсультом. При этом в наибольшей степени опасности оказались подвержены мужчины.

Опаснее всего оказался метопимазин. При его приеме риск увеличивался в 3,62 раза. А для пациентов, принимавших метоклопрамид, риск рос в 3,53 раза.

Ранее врач-невролог Елена Рожнова рассказала, что инсульт может возникнуть не только у взрослых, но и у детей. Основными причинами возникновения инсульта у несовершеннолетних, по словам врача, являются врожденные и приобретенные пороки развития сердца, инфекционные заболевания, травма сосудов на уровне шеи с последующим расслоением артериальной стенки.