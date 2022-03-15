Невролог перечислила основные причины возникновения инсульта у детей

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Инсульт может возникнуть не только у взрослых, но и детей, рассказала врач-невролог Елена Рожнова. По ее словам, частота возникновения детских инсультов составляет 2–3 случая на 100 тысяч человек.

Эксперт добавила, что заметить признаки повреждения головного мозга и других органов ЦНС у пациентов младшего возраста можно только с помощью МРТ, поскольку никаких внешних симптомов обычно не наблюдается.

Основными причинами возникновения инсульта у несовершеннолетних, по словам врача, являются врожденные и приобретенные пороки развития сердца, инфекционные заболевания, травма сосудов на уровне шеи с последующим расслоением артериальной стенки.

"Это васкулиты – инфекционные и неинфекционные заболевания сосудов головного мозга; это болезни крови, например серповидноклеточная анемия. <...> Отдельно выделяют болезнь Мойя-мойя, которая представляет собой прогрессирующее стенозирующее поражение сосудов", – сказала Рожнова в интервью "Пятому каналу".

Невролог подчеркнула, что опасное заболевание может возникнуть даже у еще не родившегося ребенка после 28-й недели беременности, а также в момент родов или в первый месяц жизни. Для предотвращения патологии, отметила специалист, маме будущего ребенка необходимо вести здоровый образ жизни, проходить своевременные осмотры и соблюдать рекомендации врача.

Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о влиянии группы крови на подверженность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам. По ее словам, в выигрышном положении находятся пациенты с первой группой крови.