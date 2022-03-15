Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

15 марта, 23:35

Невролог перечислила основные причины возникновения инсульта у детей

обществодети

Фото: depositphotos/belchonock

Инсульт может возникнуть не только у взрослых, но и детей, рассказала врач-невролог Елена Рожнова. По ее словам, частота возникновения детских инсультов составляет 2–3 случая на 100 тысяч человек.

Эксперт добавила, что заметить признаки повреждения головного мозга и других органов ЦНС у пациентов младшего возраста можно только с помощью МРТ, поскольку никаких внешних симптомов обычно не наблюдается.

Основными причинами возникновения инсульта у несовершеннолетних, по словам врача, являются врожденные и приобретенные пороки развития сердца, инфекционные заболевания, травма сосудов на уровне шеи с последующим расслоением артериальной стенки.

"Это васкулиты – инфекционные и неинфекционные заболевания сосудов головного мозга; это болезни крови, например серповидноклеточная анемия. <...> Отдельно выделяют болезнь Мойя-мойя, которая представляет собой прогрессирующее стенозирующее поражение сосудов", – сказала Рожнова в интервью "Пятому каналу".

Невролог подчеркнула, что опасное заболевание может возникнуть даже у еще не родившегося ребенка после 28-й недели беременности, а также в момент родов или в первый месяц жизни. Для предотвращения патологии, отметила специалист, маме будущего ребенка необходимо вести здоровый образ жизни, проходить своевременные осмотры и соблюдать рекомендации врача.

Ранее гематолог Юлия Ненашева рассказала о влиянии группы крови на подверженность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам. По ее словам, в выигрышном положении находятся пациенты с первой группой крови.

"Доктор 24": головная боль

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать