Эксперт назвала группу крови, которая наименее подвержена инфаркту и инсульту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Гематолог Юлия Ненашева в эфире Пятого канала рассказала о влиянии группы крови на подверженность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам.

По ее словам, пациенты с первой группой крови находятся в выигрышном положении.

"Они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта при воздействии определенных триггеров", – пояснила она.

Ненашева добавила, что протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда в крови таких людей заложено меньше. По ее мнению, человеку необходимо знать особенности своей группы крови, так как от ее специфики зависит выбор питания, методов лечения и профилактики.

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