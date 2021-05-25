Аллергологи рассказали, каким детям можно делать прививки

Немало споров на детских площадках и в социальных сетях разгорается по поводу прививок. Мамы, отстаивающие разные точки зрения, способны стать настоящими врагами. Но песочница не место для поиска истины в этом вопросе, а за консультацией следует отправиться к врачам.



Кому нельзя

Врач – аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Сурженко подчеркивает, что именно вакцинация помогла искоренить такие опасные инфекционные болезни, как натуральная оспа и полиомиелит, которые когда-то уносили детские жизни и делали малышей инвалидами. Но при этом, по мнению эксперта, можно понять острожных мам, чьи дети имели осложнения после прививки.

"Вакцинировать ребенка или нет, в каком возрасте и какими вакцинами, вопрос тонкий и индивидуальный, принимать решение надо, опираясь на конкретные факты и факторы, а не общественное мнение. Необходимо посоветоваться с компетентным врачом, – говорит Анна Сурженко. – Имеет значение состояние здоровья ребенка при рождении и до года. Гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы, желтуха, кефалогематома, недоношенность, анемия, атопический дерматит – эти диагнозы могут настроить родителей отложить вакцинацию на некоторое время”.

Увы, некоторые мамы отказываются от вакцинации не по причине новомодных взглядов, невежества или излишней осторожности. "Прививки противопоказаны, если у ребенка сильная реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины, а также когда у малыша имеется первичное иммунодефицитное состояние или злокачественное образование. Есть противопоказание, если вес ребенка при рождении менее 2 килограммов или у него имеется келоидный рубец. Стоит воздержаться, если есть аллергия на пекарские дрожжи. Среди противопоказаний – тяжелая форма аллергической реакции на аминогликозиды и наличие анафилактической реакции на яичный белок", – комментирует детский врач – аллерголог-иммунолог Елена Гучапшева. По словам специалиста, в ряде вышеперечисленных случаев с определенными оговорками вакцинация возможна, но после консультации со специалистом и в период ремиссии.



Разумный подход

Если же противопоказаний нет, а сомнения остались, то врачи советуют родителям при выборе решения ответить на два вопроса. Первый: есть ли иной способ, кроме вакцинации, способный защитить ребенка от смертельно опасных болезней. Второй: можно ли быть уверенным, что после посещения разных учреждений, аттракционов или детских комнат ребенок не заболеет.





Елена Гучапшева детский врач – аллерголог-иммунолог Человечеству пришлось пройти долгий путь, чтобы научиться защищать свое потомство от серьезных болезней. Многие прививки имеют полувековую историю. Но подход к этому вопросу для каждого родителя должен носить разумный характер.

По словам Анны Сурженко, имеет значение образ жизни семьи. Если родители живут в эндемичном районе по распространению определенных инфекций или часто переезжают, то все же стоит рассмотреть вопрос о вакцинации от наиболее опасных из них.



Заветный календарь

В наши дни национальный календарь прививок предлагает привиться от 12 детских инфекций, а первая вакцинация (от туберкулеза и гепатита) делается еще в роддоме.

"Противопоказания к каждой конкретной вакцине свои, но среди общих факторов можно выделить наличие сильной реакции или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, аллергическую реакцию на компоненты вакцины. Наиболее спорной остается вакцина АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк). Именно она дает наибольшее количество температурных реакций и осложнений на нервную систему. Свой выбор можно остановить на вакцинах более очищенных и бесклеточных, которые хорошо переносятся большинством детей", – поясняет педиатр Анна Сурженко.

Эксперт обращает внимание: для эффективной выработки антител необходимо, чтобы ребенок был абсолютно здоров. Вакцинировать малыша, когда он болеет острой респираторной инфекцией или страдает, например, от обострения дерматита, не имеет смысла – иммунитет не сработает.

"После ОРВИ необходимо выдержать минимум 14 дней, а в идеале даже месяц, чтобы иммунная система смогла среагировать на вакцину нормальной выработкой антител. После атопического дерматита ремиссия должна составлять 3–6 месяцев", – подчеркивает аллерголог-иммунолог.



Готовимся к прививке

Перед прививкой врачи обязательно советуют измерить температуру, а после вакцинации лучше полчаса посидеть с малышом в поликлинике и понаблюдать за реакцией. В этот день ребенка лучше не купать. Следует воздержаться от посещения общественных мест и контактов с другими детьми, чтобы избежать возможности заражения острыми инфекциями. Также не рекомендовано заниматься спортом и предлагать ребенку пробовать новую еду. Конечно же, стоит воздержаться от тех продуктов, которые вызывают аллергию. Под рукой у мамы должны быть жаропонижающие средства, которые нужно давать только при повышении температуры.

"После прививки надо нежно обнять своего малыша, дать ему возможность погоревать у вас в объятиях. После чего обязательно похвалить его за его смелость, – комментирует Елена Гучапшева. – Можно полчаса погулять на свежем воздухе. Избегайте активных игр, создающих трение в области инъекции. По этой же причине стоит воздержаться от занятий спортом".

