Кардиолог предупредил о риске появления тромбоза у детей после COVID-19

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Заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН, кардиолог Симон Мацкеплишвили в разговоре с Москвой 24 предупредил о риске появления тромбоза у детей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Эксперт отмечает, что проблемы со здоровьем после COVID-19 могут возникнуть даже у здоровых детей, не имевших хронических заболеваний.

"Мы рассказывали о случаях внутрисердечного тромбоза у детей без предшествующих заболеваний сердца. Причем это не пациенты с врожденными пороками сердца или перенесшие какие-либо кардиохирургические вмешательства, а совершенно здоровые до заболевания ковидом дети 6–7 лет. Было несколько случаев, в частности в Санкт-Петербурге, в других городах нашей страны. О таких же проблемах сообщают наши коллеги из Иранской республики, Великобритании и США", – говорит кардиолог.





Симон Мацкеплишвили кардиолог, заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова У детей развивался тяжелейший тромбоз левого желудочка. Это является крайне опасным, жизнеугрожающим осложнением, которое потребовало хирургического лечения в виде операции на открытом сердце.

По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что после COVID-19 многие родители не ведут своих детей на обследование, среди которых электрокардиография и эхокардиография. "Если нет жалоб со стороны ребенка, то их особенно никто и не обследует, а дети часто склонны скрывать какие-то свои ощущения либо неправильно их формулировать", – поясняет специалист.

Кроме того, после коронавирусной инфекции у детей может развиться миокардит, появиться аритмия, предупреждает Мацкеплишвили. У взрослых пациентов тоже могут развиться тромботические осложнения, приводящие к инфарктам, инсультам и эмболии легочной артерии, продолжает эксперт.





Симон Мацкеплишвили кардиолог, заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова Мы регистрируем большое количество сердечно-сосудистых осложнений у взрослых в отдаленные сроки после перенесенного заболевания. Как ни парадоксально, чем легче протекает COVID-19, тем больше вероятность серьезных осложнений со стороны сердца, кровеносной системы, системы свертывания крови.

"Это диктует необходимость прицельного обследования и при необходимости соответствующего лечения перенесших коронавирусную инфекцию пациентов для предотвращения таких опасных ситуаций, и мы в медицинском центре МГУ активно этим занимаемся", – говорит кардиолог.

Ранее заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин перечислил симптомы, которые свидетельствуют о появлении тромба. В частности, речь идет о похолодании и онемении конечностей, а также побелении кожи. По словам эксперта, не стоит пренебрегать этой симптоматикой: лучше сразу обратиться за помощью к медикам.

