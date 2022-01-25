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Общество

13:01

Педиатр сравнила симптомы "Омикрона" у детей и взрослых

общество дети эксклюзив

Фото: depositphotos/nkooume

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала Москве 24, что сегодня дети так же уязвимы перед "Омикроном", как и взрослые.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ среди заболевших COVID-19 возросла доля детей. Отмечается, что с распространением новой мутации коронавируса "Омикрон" они вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев. До этого соответствующее значение составляло 10–11%.

По словам Добрецовой, симптомы заражения "Омикрон"-штаммом у детей и взрослых во многом схожи.

Заложенность носа, боль в горле, общая слабость. Ребенок становится очень вялым. И как обычно при всех вирусных инфекциях у них бывает расстройство стула, тошнота, диарея может быть в 30% случаев – это основные симптомы. Дети болеть стали намного чаще, это точно. В том числе маленькие дети.
Ирина Добрецова
врач-педиатр, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, у детей также могут быть хронические заболевания, которые делают их более уязвимыми перед "Омикроном".

"У нас, к сожалению, не такое здоровое поколение детей. Такие же есть болезни, как и у взрослых. Тот же сахарный диабет, тяжелые хронические заболевания мочевыделительной системы, например. У многих проблемы с артериальным давлением, бывает и ожирение", – поясняет Добрецова.

Если ситуация с вирусом не улучшится, вакцинация детей будет просто необходима, говорит педиатр. Вместе с тем эксперт считает, что соответствующий препарат должен пройти все клинические испытания, до того как поступит в гражданский оборот.

"Должны пройти все стадии клинических исследований для того, чтобы нам выйти на группу детей меньше 6 лет. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что если и дальше такая история будет продолжаться с этим вирусом, то нужен будет больший охват населения вакцинацией", – заключила Добрецова.

Ранее врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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