Диетолог перечислил сгущающие кровь продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от употребления красного мяса, сладостей и продуктов, содержащих трансжиры, из-за риска сгущения крови.
По словам специалиста, список вредных продуктов-провокаторов примерно одинаков практически для всех заболеваний. "Они не только сгущают кровь, но и повышают свойства возрастных болезней, уровень воспаления в организме", – поясняет Гинзбург.
В первую очередь к вредным продуктам относится еда, богатая трансжирами, говорит врач. "Это выпечка, картофельные чипсы, кондитерские изделия, конфеты, шоколад, особенно экономкласса, когда хорошее какао-масло заменяется всевозможными суррогатами, похожими по цвету и по вкусу, но отнюдь не по полезным свойствам", – рассказывает эксперт.
На второе место специалист поставил мясо глубокой переработки, особенно красное. Однако это не значит, что такой продукт совсем нельзя есть, добавил диетолог. Речь идет именно о злоупотреблении.
"Мы говорим о преобладании в пище этих продуктов, особенно у людей, склонных к развитию тромбообразования. Представим себе мужчину 50+ с брюшком, любителя пива и жареного мяса, который ест его каждый день. Такой образ жизни делает очень вероятным развитие инсульта или инфаркта. Вероятность такого события в следующие 5 лет довольно значительная", – предупреждает врач.
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о необычных симптомах, которые иногда сигнализируют о тромбозе. В частности, основания подозревать, что у человека могут быть тромбы в легких, дает появление сильной одышки. Также существует риск спутать тромбоз сосудов брюшной полости с другими болезнями, списав все, например, на аппендицит, предупреждает кардиолог.
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