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Диетолог перечислил продукты для профилактики инсульта

Тромбы не появятся: диетолог перечислил продукты для профилактики инсульта
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/06photo

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 порекомендовал есть больше фруктов и овощей для профилактики инсульта.

Кроме того, по его словам, важно построить питание так, чтобы вес стремился к норме. Дело в том, что избыточные килограммы увеличивают риск инсульта, предупредил специалист.

Правильное питание – это много овощей, фруктов, разных ягод, орехов и морской рыбы, где есть омега-3 жирные кислоты. Можно есть грубые углеводы, в которых много полезной клетчатки, например грубый хлеб, гречку. И пить кисломолочные напитки.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор

Вместе с тем Гинзбург рекомендует отказаться от употребления главных врагов сосудов – сладкого, соленого и трансжиров.

"Соленое повышает артериальное давление. А сладкое и трансжиры ухудшают состояние сосудистой стенки, ускоряют развитие атеросклероза и возможное образование тромбов в сосудах, то есть острое нарушение мозгового кровообращения", – поясняет диетолог.

Однако, по словам специалиста, одно лишь правильное питание вряд ли предохранит человека от инсульта: важен комплекс мер. Поэтому Гинзбург также рекомендует следить за уровнем артериального давления и психоэмоциональным состоянием.

Ранее врач-кардиолог Дарья Сергеева предупредила, что граждане с атеросклерозом, артериальной гипертензией, а также высоким холестерином в крови входят в группу риска по инсульту. Им следует регулярно пить лекарства и посещать соответствующих специалистов, рекомендовала эксперт.

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