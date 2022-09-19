Диетолог рассказала об идеальной диете при варикозе

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При варикозном расширении вен следует включить в рацион продукты с содержанием витамина C, PP и омега-3 жирных кислот. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, при варикозе важно поддерживать здоровье сосудистой стенки и избегать набора лишнего веса.

"Избыток веса – это большая тяжесть для сосудов. Возникает нарушение венозного оттока, и заболевание прогрессирует", – предупредила врач.

У людей с варикозом в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи. Они не только поддержат работу кишечника, но и избавят от запоров, которые нежелательны при этом недуге, отметила Королева. Кроме того, в некоторых фруктах и овощах содержатся витамины C и PP, благотворно влияющие на здоровье сосудистой стенки, добавила она.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Витамин C – это капуста, яблоки, цитрусовые, молодой картофель. Витамина PP много в ягодах, болгарском перце, помидорах, чесноке. Они укрепляют стенки венозных сосудов и приводят к снижению вязкости крови.

Также следует обратить внимание на продукты с омега-3 жирными кислотами, например орехи и нежирные виды рыбы, которые будут снимать воспаление, говорит врач.

"Тромбообразование – это, как правило, наличие воспалительных процессов в организме. Продукты, которые регулируют процессы воспаления, будут профилактикой тромбообразования, образования бляшек на сосудистых стенках", – объясняет эксперт.

Кроме того, можно есть нежирные сорта мяса и птицы. Важно также употреблять достаточное количество воды, чтобы кровь не была слишком густой, советует Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Нужно уменьшить количество жира в рационе, особенно жиры из состава рафинированных продуктов. И отказаться от колбасных изделий, избытка сыров, копченостей. Такие продукты обеспечивают задержку жидкости и приносят большое количество жиров в организм, меняя липидную форму крови.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о противопоказаниях для пациентов, страдающих от варикоза. Им эксперт рекомендовал не париться в бане, а также не поднимать тяжести. Кроме того, по словам Серебрянского, таким людям нужно с осторожностью летать на самолете. Дело в том, что это может спровоцировать тромбоз.