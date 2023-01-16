Флеболог объяснил, можно ли делать татуировки на ногах при варикозе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Наносить татуировки на поврежденную варикозом ногу категорически нельзя. Об этом Москве 24 рассказала врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Анна Никитина.

Она напомнила, что варикозное расширение вен – это не косметическая проблема, которую можно скрыть под рисунком, а требующее терапии заболевание.





Анна Никитина врач-флеболог, сосудистый хирург Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способно лишь ускорить этот процесс.

Если татуировщик случайно проткнет воспаленную вену иглой, начнется сильное кровотечение, отметила врач. Смело наносить татуировки можно только после того, как варикоз будет вылечен. Никитина подчеркнула, что если на ногах есть вздувшиеся вены, то нужно срочно обратиться к специалисту.

Ранее врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов назвал тромбоэмболию легочной артерии самым опасным состоянием при осложнении варикоза. В тяжелых случаях это может привести к летальному исходу, предупредил эксперт.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!