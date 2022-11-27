Флеболог рассказал о смертельном осложнении варикозной болезни

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На фоне варикозной болезни могут развиться такие опасные осложнения, как тромбофлебит подкожных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

"Тромбофлебит характеризуется образованием тромба в системе поверхностных варикозно расширенных воспаленных вен. При этом в месте поражения пациент чаще всего замечает покраснения. Вена становится горячей и болезненной на ощупь", – отметил врач.

Еще более остро проявляется тромбоз глубоких (основных) вен. Пораженная конечность отекает и может стать в разы больше здоровой. Также при этом состоянии характерна синюшность и распирающая боль, которая со временем только усиливается.

По мнению врача, самое опасное состояние при осложнении варикоза – тромбоэмболия легочной артерии. Оно возникает, когда часть тромба (чаще всего из вен ног) отрывается и мигрирует в сосуды легких, вызывая их закупорку. "Симптомы при тромбоэмболии легочной артерии очень разнообразны в своем проявлении и чаще всего зависят от размеров, количества и локализации фрагментов тромба", – сказал Орлов.





Владислав Орлов врач-флеболог, кандидат медицинских наук При значительном поражении сосудов легких возникают одышка и учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях состояние может привести к летальному исходу.

Чтобы избежать осложнений, важно вовремя начать лечение варикозной болезни. Сегодня этот процесс организован быстро, эффективно и с минимальным вмешательством в организм, отметил врач.

При малейшем подозрении на осложнения Орлов призывает срочно обратиться к флебологу или сосудистому хирургу, а также пройти УЗИ вен. Самолечение в этом случае опасно, любые таблетки и схемы лечения должен назначить врач.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что при варикозном расширении вен следует включить в рацион продукты с содержанием витаминов C и PP. Первого много в капусте, яблоках, цитрусовых и молодом картофеле. Второго – в ягодах, болгарском перце, помидорах и чесноке, перечислила специалист.



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