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09:56

Общество

Флеболог перечислил главные правила профилактики отеков ног

Фото: depositphotos/photographee.eu

Лучшая профилактика периодических отеков ног – плавание, велопрогулки и несложные упражнения. Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

По его словам, в некоторых случаях это состояние несет угрозу для жизни, а его причиной может быть длительная статическая нагрузка.

Орлов пояснил, что когда человек долго стоит или сидит, в ногах начинается застой крови. "Первое правило профилактики – частая смена положения в течение дня. При стоячей работе старайтесь делать перерывы, чтобы отдохнуть сидя или лежа. Когда стоите, время от времени выполняйте перекаты с носка на пятку и обратно", – посоветовал врач.

Если работа сидячая, чаще делайте зарядку или прогуливайтесь. Отличной профилактикой отеков ног служат плавание и велопрогулки.

Вечером полежите минут 20, подняв ноги примерно на 30–45 градусов. Также снять отечность и ощущение тяжести хорошо поможет контрастный душ.
Владислав Орлов
врач-флеболог, кандидат медицинских наук

Если ноги отекают регулярно, ограничиваться только профилактическими мерами не стоит. Этот симптом может указывать на заболевания таких органов, как почки, сердце и щитовидная железа. В такой ситуации нужно пройти медицинское обследование.

Если на фоне хронических заболеваний ноги стали отекать чаще и продолжительнее, важно как можно скорее обратиться к профильному специалисту. Он объективно оценит состояние пациента и скорректирует лечение. "Обращаться за экстренной помощью необходимо, если нога стала резко увеличиваться в объеме. При этом началась острая боль, а цвет конечности изменился. Причиной таких симптомов может быть тромбоз глубоких вен", – заявил Орлов.

При этом заболевании в просвете вены образуется тромб, что приводит к ее полной или частичной закупорке. Как следствие, в сосуде прекращается кровоток. Такое состояние здоровья может угрожать жизни, заключил флеболог.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала делать ванночки с солевым раствором, чтобы снять усталость ног. По температуре вода не должна превышать примерно 37 градусов. При этом врач не рекомендовала выполнять процедуру больше 30 минут.

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