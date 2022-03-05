Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не есть перед сном сладкое, соленое и жирное. Кроме того, по ее словам, последний прием пищи лучше не планировать позднее 19 часов.

"Прием пищи вечером нарушает работу соматотропного гормона, или гормона роста, и мелатонина. Неслаженная работа этих гормонов может привести к нарушению сна в целом и нарушить процессы, которые происходят в организме в режиме ночного времени", – предупреждает диетолог.

По словам специалиста, если на ночь съесть что-то жирное, силы организма будут направлены на переваривание этой пищи.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Желудочно-кишечный тракт окажется полностью задействован в переработке продуктов, полученных столь поздно. Будет нарушена функция и работа головного мозга, так как физиологические процессы, проходящие в ночное время, окажутся приостановлены и сон будет беспокойный. Человек проснется неотдохнувшим.

Если на ночь есть соленое, утром можно проснуться с отеками, продолжает специалист. Особенно важно отказаться от соленых продуктов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку употребление такой пищи повышает давление, говорит эксперт.

Вечером наша поджелудочная железа работает не так, как днем, поэтому есть сладкое на ночь тоже не стоит, подчеркнула Королева. "Регулярный прием сладостей в вечернее время приводит к нарушению восприятия инсулина, инсулинорезистентности. Как минимум это преждевременное старение организма", – отметила она.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Процессы гликации (взаимодействие сахаров с белками. – Прим. ред.) на уровне каждой клетки особенно какой-то эндотелиальной ткани, внутренней выстилки всех сосудов могут привести к серьезным проблемам и даже катастрофам по сердечно-сосудистой системе.

Если перед сном все же захотелось что-то съесть, диетолог советует выпить чай с мятой или мелиссой.

"Этого бывает вполне достаточно для того, чтобы понять, что хотелось пить, а не есть, потому как чувство жажды зачастую маскируется под чувство голода. Полезные биологические активные свойства этих компонентов успокоят нервную систему и подготовят человека ко сну", – заключила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион черешню и вишню, чтобы улучшить качество сна и ускорить засыпание. Эксперт пояснила, что в этих ягодах присутствует мелатонин, известный также как гормон сна. Кроме того, Соломатина рекомендовала обратить внимание на молоко и кисломолочные продукты, в которых содержится триптофа. За счет его переработки, в организме человека производится мелатонин.