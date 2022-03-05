Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не есть перед сном сладкое, соленое и жирное. Кроме того, по ее словам, последний прием пищи лучше не планировать позднее 19 часов.
"Прием пищи вечером нарушает работу соматотропного гормона, или гормона роста, и мелатонина. Неслаженная работа этих гормонов может привести к нарушению сна в целом и нарушить процессы, которые происходят в организме в режиме ночного времени", – предупреждает диетолог.
По словам специалиста, если на ночь съесть что-то жирное, силы организма будут направлены на переваривание этой пищи.
Если на ночь есть соленое, утром можно проснуться с отеками, продолжает специалист. Особенно важно отказаться от соленых продуктов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку употребление такой пищи повышает давление, говорит эксперт.
Вечером наша поджелудочная железа работает не так, как днем, поэтому есть сладкое на ночь тоже не стоит, подчеркнула Королева. "Регулярный прием сладостей в вечернее время приводит к нарушению восприятия инсулина, инсулинорезистентности. Как минимум это преждевременное старение организма", – отметила она.
Если перед сном все же захотелось что-то съесть, диетолог советует выпить чай с мятой или мелиссой.
"Этого бывает вполне достаточно для того, чтобы понять, что хотелось пить, а не есть, потому как чувство жажды зачастую маскируется под чувство голода. Полезные биологические активные свойства этих компонентов успокоят нервную систему и подготовят человека ко сну", – заключила специалист.
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион черешню и вишню, чтобы улучшить качество сна и ускорить засыпание. Эксперт пояснила, что в этих ягодах присутствует мелатонин, известный также как гормон сна. Кроме того, Соломатина рекомендовала обратить внимание на молоко и кисломолочные продукты, в которых содержится триптофа. За счет его переработки, в организме человека производится мелатонин.
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