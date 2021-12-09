Диетолог рассказала, какие продукты вредно есть натощак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление кофе до завтрака уменьшает всасываемость полезных веществ в организме.
По словам эксперта, натощак этот напиток может привести к изменениям уровня артериального давления. Кроме того, он оказывает возбуждающее действие на организм, что совсем не полезно для только что проснувшегося человека, поясняет врач.
"Последующий за кофе завтрак может не усвоиться в полном объеме, потому как этот напиток нарушает процесс усвоения железа, кальция, цинка и магния – важных минералов для здоровья как женщин, так и мужчин", – объясняет эксперт.
Вместо кофе специалист советует выпить стакан воды с лимонным соком. Такой напиток может поддержать щелочную среду организма и подготовить к завтраку.
Любителям бекона специалист советует все-таки отказаться от этого продукта в утренние часы. "На копчености, жирные продукты организм отреагирует негативно, потому что утром еще недостаточно секреторной активности желудочно-кишечного тракта, он не готов принять такие продукты", – говорит диетолог.
Специалист советует отдать предпочтение кашам с добавлением кусочков фруктов и орехов. Можно съесть тост со слабосоленой семгой и авокадо или яйцо, приготовленное с овощами и зеленью, говорит эксперт.
Ранее нутрициолог Айгуль Фазлыева призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом. По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит. Перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости, а также надо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь, рассказала нутрициолог.
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