Нутрициолог рассказала, как часто можно есть макароны для похудения

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Нутрициолог Мария Розанова в беседе с Москвой 24 рассказала, что употреблять макароны можно даже при снижении массы тела.

По мнению эксперта, следует остановить выбор на цельнозерновых изделиях из полбы, амарантовых и гречневых. По вкусу они превосходят привычный продукт из пшеничной муки, но их нужно варить на 5–10 минут дольше, чем обычные.

"Качественные макароны из твердых сортов пшеницы выбрать сложно, поскольку большинство отечественных макаронных изделий изготовлены из мягких сортов или с небольшим добавлением твердых. Порой пометка о том, что в состав продукта входит мука из твердых сортов пшеницы, ставится на упаковке только ради маркетинга. Стоит обращать внимание на товары с органик-сертификатами", – отмечает Розанова.

Эксперт уточняет, что такие изделия не принесут пользы, если приготовить их с жирным соусом или поджарить на сковороде – они приведут к набору лишних килограммов. Макароны следует только отваривать.





Мария Розанова нутрициолог В диетическом питании используются макаронные изделия размером не более 2–3 сантиметров.

Розанова рекомендует употреблять макароны в качестве гарнира к белковой пище два раза в неделю.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова отметила, что здоровому человеку можно употреблять одно-два яйца в день. Полезно, когда белок приготовлен, а желток остается жидким. Идеальный вариант – яйца всмятку или глазунья с чуть "тронутыми" желтками. Перед приготовлением скорлупу нужно мыть, используя теплую проточную воду, температура которой не выше 45 градусов. Не рекомендуется использовать яйца с поврежденной или сильно загрязненной скорлупой, подчеркнула эксперт.

