Нутрициолог рассказала, как часто можно есть макароны для похудения

Фото: depositphotos/alex9500
Нутрициолог Мария Розанова в беседе с Москвой 24 рассказала, что употреблять макароны можно даже при снижении массы тела.
По мнению эксперта, следует остановить выбор на цельнозерновых изделиях из полбы, амарантовых и гречневых. По вкусу они превосходят привычный продукт из пшеничной муки, но их нужно варить на 5–10 минут дольше, чем обычные.
"Качественные макароны из твердых сортов пшеницы выбрать сложно, поскольку большинство отечественных макаронных изделий изготовлены из мягких сортов или с небольшим добавлением твердых. Порой пометка о том, что в состав продукта входит мука из твердых сортов пшеницы, ставится на упаковке только ради маркетинга. Стоит обращать внимание на товары с органик-сертификатами", – отмечает Розанова.
Эксперт уточняет, что такие изделия не принесут пользы, если приготовить их с жирным соусом или поджарить на сковороде – они приведут к набору лишних килограммов. Макароны следует только отваривать.
Розанова рекомендует употреблять макароны в качестве гарнира к белковой пище два раза в неделю.
Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова отметила, что здоровому человеку можно употреблять одно-два яйца в день. Полезно, когда белок приготовлен, а желток остается жидким. Идеальный вариант – яйца всмятку или глазунья с чуть "тронутыми" желтками. Перед приготовлением скорлупу нужно мыть, используя теплую проточную воду, температура которой не выше 45 градусов. Не рекомендуется использовать яйца с поврежденной или сильно загрязненной скорлупой, подчеркнула эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: