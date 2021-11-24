Врач рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева в беседе с Москвой 24 призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом.
По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит.
"Перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Также надо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь. Как следствие, в скором времени появляется сильнейшее чувство голода", – рассказывает Айгуль Фазлыева.
Врач также отмечает, что говядина, баранина и свинина очень тяжелы для переваривания и нагружают печень. Сложными для усвоения считаются и свежие овощи. Лучше остановить выбор на ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, кимчи. Их можно дополнить бобовыми (фасоль, маш, нут, горох, чечевица), но перед готовкой продукт требуется длительно замачивать.
Айгуль Фазлыева рекомендует также есть на ужин тушеные овощи или зерновые продукты (гречку, киноа, пшеничную кашу). Можно включить в вечерний рацион приготовленную на пару рыбу или индейку, цельнозерновые макароны. При этом надо учитывать свой возраст, вес, наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимости.
"В идеале заканчивать последний прием пищи надо за 3–4 часа до сна. Но если пришлось припоздниться, то без вреда можно съесть на выбор небольшой кусок твердого сыра, одно-два яйца или тушеные овощи. Такая пища легче усваивается, не нагружает организм", – разъясняет эксперт.
По мнению нутрициолога, чтобы не было желания наедаться на ночь, не стоит пропускать завтрак, а обедать лучше до 15:00. При правильном режиме питания удастся избежать набора лишнего веса, дефицита энергии, преждевременного старения и других проблем. Если организм ночью занимается перевариванием съеденного за поздним ужином, то он не выполняет свою функцию обновления и очищения, предостерегает Айгуль Фазлыева.
Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова посоветовала россиянам наладить режим питания на удаленке. По словам врача, для этого важно вести дневник питания, использовать специальные приложения, которые считают калорийность и определяют качественный состав рациона, включая белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатку. Лушникова подчеркнула, что ощущение сытости на протяжении всего дня дадут три полноценных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и один-два качественных перекуса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: