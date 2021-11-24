Врач рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном

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Врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева в беседе с Москвой 24 призвала избегать перед сном продуктов с высоким гликемическим индексом.

По словам эксперта, такая пища мешает быстро заснуть и уже через час после употребления вновь будоражит аппетит.

"Перед сном нельзя есть сладкие фрукты, жареный картофель, белый рис, выпечку, белый хлеб, печенье и другие сладости. Также надо избегать газированных напитков, фруктовых соков и пива – они провоцируют высокий выброс инсулина в кровь. Как следствие, в скором времени появляется сильнейшее чувство голода", – рассказывает Айгуль Фазлыева.

Врач также отмечает, что говядина, баранина и свинина очень тяжелы для переваривания и нагружают печень. Сложными для усвоения считаются и свежие овощи. Лучше остановить выбор на ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, кимчи. Их можно дополнить бобовыми (фасоль, маш, нут, горох, чечевица), но перед готовкой продукт требуется длительно замачивать.





Айгуль Фазлыева врач антивозрастной медицины, нутрициолог Есть версия, что кишечные бактерии превращают волокна бобовых в жирные кислоты, останавливающие воспаление в организме, что препятствует развитию рака и других заболеваний, увеличивает продолжительность жизни.

Айгуль Фазлыева рекомендует также есть на ужин тушеные овощи или зерновые продукты (гречку, киноа, пшеничную кашу). Можно включить в вечерний рацион приготовленную на пару рыбу или индейку, цельнозерновые макароны. При этом надо учитывать свой возраст, вес, наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимости.

"В идеале заканчивать последний прием пищи надо за 3–4 часа до сна. Но если пришлось припоздниться, то без вреда можно съесть на выбор небольшой кусок твердого сыра, одно-два яйца или тушеные овощи. Такая пища легче усваивается, не нагружает организм", – разъясняет эксперт.

По мнению нутрициолога, чтобы не было желания наедаться на ночь, не стоит пропускать завтрак, а обедать лучше до 15:00. При правильном режиме питания удастся избежать набора лишнего веса, дефицита энергии, преждевременного старения и других проблем. Если организм ночью занимается перевариванием съеденного за поздним ужином, то он не выполняет свою функцию обновления и очищения, предостерегает Айгуль Фазлыева.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова посоветовала россиянам наладить режим питания на удаленке. По словам врача, для этого важно вести дневник питания, использовать специальные приложения, которые считают калорийность и определяют качественный состав рациона, включая белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатку. Лушникова подчеркнула, что ощущение сытости на протяжении всего дня дадут три полноценных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и один-два качественных перекуса.

