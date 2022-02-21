Врач назвала простой способ повысить качество сна

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Назван простой способ улучшить качество сна. Об этом сообщила врач Ева Калиник в материале издания Daily Express.

По мнению специалиста, улучшить сон поможет привычка ежедневно пить чайный гриб или комбучу.

"Комбуча содержит микробы, полезные для нашего кишечника. Это может положительно влиять на мозг и нейротрансмиттеры, регулирующие цикл сон-бодрствование", – рассказала Калиник.

В статье говорится, что комбуча создается благодаря брожению чая с использованием симбиотической культуры бактерий и дрожжей. В итоге получается пробиотик, способствующий восстановлению здоровья кишечника.

Врач напомнила, что хороший сон зависит от многих условий. В частности, в вечернее время стоит отказаться от гаджетов и кофеина.

Кроме того, в улучшении качества сна помогут занятия спортом, солнечный свет и соблюдение режима. Также перед сном можно принять душ или ванну.

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