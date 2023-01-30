Мясников составил список снижающих холестерин продуктов

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Телеведущий и врач-кардиолог Александр Мясников составил список продуктов, которые снижают плохой холестерин, вызывающий сужение сосудов. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт рекомендовал включить в рацион омегу-3, жирные сорта морской рыбы, красный рис, орехи, а также богатые клетчаткой овощи и фрукты. При этом Мясников посоветовал отказаться от трансжиров и животных жиров, а больше внимания уделять физическим нагрузкам.

Кроме того, для контроля уровня холестерина нужно сдавать соответствующий анализ. Детям рекомендуется первый раз провести процедуру в 9–11 лет, второй – в 17–21 год. Взрослым же стоит проверять свое здоровье не реже раза в пять лет, а тем, у кого есть проблемы с курением, избыточным весом, а также гипертоникам и диабетикам, следует делать это раз в три года.

Ранее врачи рассказали, что употреблять подгоревшие продукты опасно для здоровья. Один из экспертов рассказала, что при готовке на высоких температурах происходит термическое разложение меланоидинов с образованием акриламида. Это химическое вещество опасно для здоровья человека, поэтому подгоревшие блюда лучше целиком выбрасывать.



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