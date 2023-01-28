Диетолог объяснила, как появляются фобии в еде

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Фобии в еде часто возникают из-за повышенного уровня тревожности и противоречивой информации о продуктах. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Общий уровень тревожности сейчас повышен. И одним из проявлений невроза является фобия каких-то продуктов питания. Человеку может казаться, что он что-то съест, отравится, заболеет. Это признаки нестабильной нервной системы.

Вторая причина фобии – множество противоречивой информации в СМИ о еде. "Есть страшилки, что в каких-то продуктах может содержаться некое опасное вещество. Людей это тоже пугает, потому что они переживают за свое здоровье", – объяснила врач.

Специалист привела в пример недавнее исследование о красном мясе, которое якобы вызывает онкологические заболевания. Но на самом деле выводы работы были интерпретированы неверно. "В этих исследованиях был такой результат, что если съедать более 500 граммов переработанного красного мяса в неделю, то действительно это может повышать данные риски", – рассказала Марина Макиша в интервью программе "Доктор 24".

Однако в работе речь шла о полуфабрикатах – сосисках и колбасе, подчеркнула врач. По ее словам, красное мясо, наоборот, полезно и необходимо для организма. Те, кто совсем отказывается от него, чаще страдают анемией, предупредила диетолог.

Также может возникнуть ихтиофобия – боязнь рыб. "Зачастую дети не любят ее, потому что боятся подавиться костями. И у многих этот страх остается на всю жизнь. Они даже не осознают этого, но боятся есть рыбу именно из-за костей", – объяснила эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Естественно, есть история про то, что рыба может содержать тяжелые металлы, которые накапливаются в организме. В частности, ртуть, что приводит к ухудшению состояния здоровья. Поэтому многие не покупают рыбу, опасаясь, что она не очень качественная и может содержать какие-то вредные компоненты.

По словам диетолога, количество опасных микроэлементов зависит от возраста рыбы. Чем она старше, тем больше частиц в ней может находиться. Кроме того, имеют значения регионы вылова.

"В той рыбе, которая приходит к нам на рынок из азиатских морей, с китайского производства, чаще всего выявляют какие-то тяжелые металлы. Потому что сама вода там более загрязненная. А вот, например, если брать Северный океан, там экология намного лучше. И потому рыба там гораздо чище сама по себе", – отметила Марина Макиша.

Из-за ихтиофобии организм может недополучить важное питательное вещество – омегу-3. "Оно необходимо для нервной системы, головного мозга, профилактики онкологических, нейродегенеративных заболеваний, таких как Паркинсон и Альцгеймер. Это действительно очень важный компонент питания для нас, содержится он в основном только в морской рыбе", – рассказала специалист.

Если же человек боится употреблять в пищу грибы, то он страдает микофобией, объяснила диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Многие знают, что грибы способны накапливать в себе различные токсические вещества. И если они растут в загрязненных регионах, вдоль дороги, если там их собирают, человек будет бояться или отравиться, или получить какие токсические компоненты, радиацию. И поэтому от грибов отказывается.

По словам специалиста, если исключение мяса и рыбы из рациона грозит неприятными последствиями, то с грибами все намного проще. Если человек боится употреблять их в пищу, то вполне можно отказаться от них.

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