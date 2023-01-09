Диетолог рассказала, какие продукты вызывают депрессию

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Регулярное употребление кофе и сладких продуктов может привести к депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

К сладким продуктам эксперт отнесла газировку, выпечку, конфеты, шоколад и мороженое.

"Когда мы употребляем продукты, где добавлен рафинированный сахар, то у нас очень быстро повышается уровень глюкозы в крови и потом так же быстро падает. То есть именно такие сахара способствуют перепаду настроения", – объяснила специалист.

Также чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту витаминов группы B. Они необходимы для поддержания нормальной работы нервной системы и хорошего настроения. Их нехватка приводит к тому, что у человека возникает достаточно угнетенное состояние, отмечает врач.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Сахар провоцирует системное воспаление в организме, то есть он ухудшает те воспалительные процессы, которые есть, и даже способен приводить к новым воспалениям в мозге. Это говорит о том, что избыток сахара связан с депрессией через воспалительный процесс. Потому что, по статистике, люди с заболеваниями нервной системы чаще всего имеют воспалительную реакцию в организме.

"Воспаление вызывает нарушение аппетита, бессонницу, хроническую усталость. Это все те состояния, которые способствуют возникновению депрессии", – комментирует диетолог.

Эксперт подчеркнула, что спровоцировать депрессию могут исключительно добавленные сахара. Натуральные же такой эффект дать не могут.

"Простые сахара во фруктах, овощах, орехах тоже присутствуют. Но это растительные сахара, и они идут в комплекте с витаминами, белками, клетчаткой, которая содержится в этих продуктах. И все они делают процесс усвоения сахара более спокойным, медленным", – говорит Анжелика Дюваль.

Также негативно повлиять на настроение могут кофе и энергетики. Избыточное количество подобных напитков вызывает возбуждение центральной нервной системы и негативно влияет на работу сердца, отмечает врач.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Если чрезмерно употреблять кофе и энергетики на регулярной основе, каждый день, можно вызвать и нервозность и спровоцировать постоянную тревожность, проблемы со сном, дрожание рук. Это все тоже сподвижники депрессии.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что постоянная тяга к острой пище может говорить о депрессии. Дело в том, что подобные продукты провоцируют выработку в организме эндорфинов, которые еще называют гормонами радости. Поэтому потребность в такой еде зачастую возникает при подавленном состоянии.



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