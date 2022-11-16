Врач рассказала, о каких болезнях говорит тяга к острой пище

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Постоянное желание съесть что-то острое может говорить о депрессии, атеросклерозе и проблемах с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости). Потребность в такой пище часто возникает при плохом настроении или депрессивном состоянии, отмечает диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Если есть какие-то нарушения со стороны щитовидной железы, недостаточность гормонов, то снижается уровень энергии и тоже может тянуть на остренькое. Поскольку острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил.

Кроме того, тяга к острому может возникать и при атеросклерозе. "Крови сложно протиснуться по мелким кровеносным сосудам, руки холодные, ноги холодные, и организм невольно пытается улучшить кровообращение за счет острой пищи", – заключила Соломатина.

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