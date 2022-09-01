Врачи назвали главные причины непреодолимой тяги к сладкому

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Стресс и дефицит позитивных эмоций являются главными возбудителями непреодолимой тяги к сладостям, заявила врач-психотерапевт Ольга Багрий. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Механизм в данном случае простой: организм жаждет сладкого, потому что за счет него повышается выработка гормона серотонина – природного антидепрессанта, который улучшает настроение, успокаивает, снимает тревожность", – пояснила она.

Также, по словам Багрий, причиной тяги к сладкому может стать ощущение одиночества и недостаток внимания со стороны окружающих. Она пояснила, что в условиях нехватки внимания и заботы многие люди, которые не знают, каким образом можно проявить любовь по отношению к самому себе, пытаются решить свои внутренние проблемы по-детски – при помощи еды.

"Заменить неумение выстраивать здоровые отношения с окружающими проще всего при помощи сладкого и быстрых углеводов. Так и формируется привычка заедать проблемы", – сказала Багрий.

Диетолог-гастроэнтеролог Елена Знахаренко, в свою очередь, отметила, что нездоровая тяга к сладкому может возникать из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Она напомнила, что, согласно общепринятым нормам, безопасная суточная норма потребления чистого сахара составляет 20–30 граммов, однако среднестатистический россиянин в день употребляет более 100 граммов.

"В США эта цифра достигает 170 граммов. Со временем высокий уровень глюкозы в крови ведет к тому, что человеку для получения удовольствия от сладкого уже недостаточно небольшой порции – отсюда и появляется повышенная тяга", – рассказала Знахаренко.

Другими физиологическими причинами высокой тяги к сладостям врач назвала недостаток физических нагрузок, которые стимулируют выработку гормона счастья эндорфина, а также дефицит макро- и микронутриентов, развивающийся на фоне несбалансированного питания.

Ранее россиянам перечислили признаки, при наличии которых необходимо измерить уровень глюкозы в крови. По словам врача-эндокринолога Татьяны Рутковской, речь идет об ощущении жажды и сухости во рту, покалывании в пальцах, повышенной потливости, учащенном мочеиспускании и увеличении массы тела.