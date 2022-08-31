Невролог заявила, что Coca-Cola может стать причиной головных болей

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Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени, а также стать причиной других головных болей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на невролога, кандидата медицинских наук Елену Анисимову.

"Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень как сам приступ. Также высотная головная боль", – объяснила врач.

Она отметила, что боли возникают из-за изменений в газовом составе крови, что ускоряет сосудистую реакцию. Причиной болевых приступов также может стать Fanta, уточнила Анисимова.

Однако Coca-Cola также может оказать обезболивающий эффект, сообщила специалист. В случае если головная боль происходит на постоянной основе и сопровождается депрессией, напиток может восполнить недостаток серотонина, дофамина и норадреналина в организме.

"Поэтому для борьбы организму достаточно небольшое количество Coca-Cola или быстро всасывающего сладкого продукта. Нужно, чтобы пошла реакция повышения серотонина и болевых пороков", – объяснила эксперт.

Ранее стало известно, что в России не будут выпускать и продавать Coca-Cola. Позже пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" начал выпуск аналогов популярных напитков, которые до этого в РФ выпускали под брендом Coca-Cola. В настоящее время аналоги продукции можно приобрести в магазинах под названиями CoolCola (Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite).

