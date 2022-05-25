Ученые назвали опасный для здоровья кишечника продукт

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Искусственные подсластители могут нанести вред здоровью кишечника, сообщает издание ETNT.

"Наши эксперименты впервые показали, что некоторые из подсластителей, наиболее часто встречающихся в пище и напитках – сахарин, сукралоза и аспартам – могут сделать кишечные бактерии патогенными", – отметил руководитель исследования, профессор Хавови Чичгер.

При проникновении бактерий в кишечник существует риск развития инфекции, сепсиса или полиорганной недостаточности.

По данным исследования, искусственные подсластители также оказывают влияние на баланс кишечной микробиоты, непереносимость глюкозы. Кроме того, они могут стать причиной повреждения слизистой оболочки кишечника, что приводит к синдрому дырявого кишечника.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может привести к обострению некоторых заболеваний желудка. Также зелень может причинить вред, если человек страдает аллергией.

По словам диетолога, петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие продукты, имеющие зеленую пигментацию, рекомендованы практически всем в связи с содержанием витаминов группы А, В, К и аскорбиновой кислоты.

