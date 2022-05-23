Диетолог рассказала, кому нельзя есть петрушку, укроп и другую зелень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К может привести к обострению некоторых заболеваний желудка. Также зелень может причинить вред, если человек страдает аллергией, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам диетолога, петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие продукты, имеющие зеленую пигментацию, рекомендованы практически всем в связи с содержанием витаминов группы А, В, К и аскорбиновой кислоты.
Однако, как отметила врач, некоторым людям лучше не употреблять зелень.
"Речь идет об аллергических реакциях на петрушку, зеленый лук и иные пищевые растения из этого разряда. Запрет связан не только с возможным ухудшением состояния, но и с тем, что каждый последующий прием продукта может стать последним", – пояснила Щетинина.
Специалист подчеркнула, что употребление зелени в больших количествах может негативно сказаться на людях с гастритом, язвой желудка, мочекаменной болезнью, панкреатитом. Щетинина пояснила, что в этом случае зелень может спровоцировать обострение болезни или вызвать приступ.
Кроме того, диетолог посоветовала ограничить употребление зелени беременным женщинам.
Ранее россиян предупредили об опасности употребление на завтрак фруктовых йогуртов. Дело в том, что в них может присутствовать добавленный сахар. При употреблении подобных продуктов человек вскоре снова чувствует голод. Это связано с тем, что после такой еды в крови происходит быстрый подъем уровня сахара, а затем его спад. Эти скачки не только толкают к перееданию, но еще могут вызвать развитие диабета на фоне инсулинорезистентности.
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