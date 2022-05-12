Нутрициолог предупредила об опасности фруктовых йогуртов на завтрак

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Диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина заявила, что употребление фруктовых йогуртов на завтрак может привести к набору веса и диабету.

"Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем – его быстрый спад", – сказала эксперт радио Sputnik.

В результате, по ее словам, в течение дня будет возникать желание что-то перекусить, а резкие подъемы и спады уровня сахара в крови могут привести к инсулиновым качелям. Все это повышает риск развития сахарного диабета.

Матыскина отметила, что завтрак должен насытить организм энергией, чтобы ее хватило до обеда.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что завтрак пропускать нельзя, поскольку именно он запускает метаболизм в организме после сна. По словам эксперта, желательно осуществлять первый прием пищи в течение часа после пробуждения.

