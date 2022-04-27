Эндокринолог предостерегла от привычки пить кофе по утрам

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Прием кофе для бодрости с утра истощает нервную и эндокринную систему, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.
"Добавив с утра кофе, мы берем бодрость взаймы у организма и мозга. Постоянно одалживаясь, мы истощаем и нервную, и эндокринную систему. Причем именно с утра нам этот кредит совсем не нужен", – сообщила она.
По словам эксперта, человек должен вставать утром уже бодрым и в хорошем настроении. Если же такого нет, необходимо обратиться к врачу или разобраться со своим режимом.
Павлова добавила, что переедания на ночь могут вызвать сонливость и усталость по утрам, а если человек не высыпается из-за тревоги, ему следует проконсультироваться с врачом. В качестве альтернативы кофе эксперт предложила зарядку или прогулку, а пить этот напиток лучше после обеда.
Ранее невролог Дмитрий Шубин сообщил, что шоколад, твердый сыр и кофе могут вызывать приступы сильной головной боли, мигрени.
По его словам, мигрень провоцирует вещество амин, которое есть во всех названных продуктах.
Кроме того, такая головная боль может возникнуть и после употребления красного сухого вина. Шубин отметил, что для появления мигрени достаточно небольшого количества напитка, даже глотка.
"Городской стандарт": кофе в капсулах
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