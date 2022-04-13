Итальянская Lavazza объявила о приостановке деятельности в России

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Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность на территории России.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине", – приводит сообщение компании "Газета.ру".

В Lavazza отметили, что прошлый год был неспокойным для сырьевых товаров. Так, сильно цены выросли на кофе, что связано с проблемами в глобальной цепочке поставок и ущербом, вызванным погодными условиями из-за изменения климата.

"К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Nestle прекращает экспорт в Россию и импорт из страны продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения коснутся детского питания, каш, специализированного питания и лечебных кормов для домашних животных.

В частности, прекращается импорт кофе Nespresso и минеральной воды S.Pellegrino.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

