Эндокринолог рассказала, кому нельзя пить квас

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Квас нельзя пить людям с сахарным диабетом, повышенным давлением, гастритом и язвой. Об этом врач-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала "Пятому каналу".
По ее словам, магазинный квас содержит вредные добавки, красители, консерванты и усилители вкуса. Они могут нанести вред даже здоровому организму. Натуральным квасом Филиппова также не советовала злоупотреблять.
"Здесь тоже есть свои отрицательные стороны. Прежде всего в квасе содержится алкоголь – пусть в минимальном количестве, но он там есть", – предупредила специалист.
При этом она отметила, что натуральный квас богат витаминами и минеральными веществами. Кроме того, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, положительно действует на иммунную систему.
Ранее диетолог Майкл Мосли назвал лучшие напитки для людей, которые хотят сбросить вес. По его словам, обязательно нужно пить воду для предотвращения обезвоживания организма во время физических упражнений. Мосли посоветовал употреблять больше жидкости тем, кто больше двигается, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс.
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