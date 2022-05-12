Диетолог назвал лучшие напитки для худеющих

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Диетолог Майкл Мосли рассказал, какие напитки стоит выбирать тем, кто хочет сбросить вес.
По его словам, обязательно нужно пить воду для предотвращения обезвоживания организма во время физических упражнений. Мосли посоветовал употреблять больше жидкости тем, кто больше двигается, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс. В воду можно добавить лимон, лайм или имбирь, передает Daily Express.
Мосли также подчеркнул, что пить можно черный кофе и чай. Однако нельзя выпивать больше двух чашек кофе в день. Если в напиток добавлять нежирное молоко, то не стоит пить больше одной чашки, добавил он.
Диетолог посоветовал пить минеральную воду, которая способствует ощущению сытости. А диетические сладкие газировки, по его словам, лучше исключить.
Ранее диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина рассказала, что употребление фруктовых йогуртов на завтрак может привести к набору веса и диабету. По ее словам, завтрак должен насытить организм энергией, чтобы ее хватило до обеда.
"Городской стандарт": йогурт без лактозы
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