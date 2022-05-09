Диетолог назвала продукты для быстрого и полезного перекуса

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Лучший вариант перекуса состоит из цельнозерновой крупы, фруктов, овощей, орехов, бобовых и ягод. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Она пояснила, что бутерброд может считаться хорошим перекусом, если брать мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки. Также можно добавить кусочек огурца, помидора или лист салата.

Также, по мнению специалиста, в продаже есть качественные сосиски, которые содержат, мясо индейки, говядину, молоко и специи. Это сосиски короткого срока годности, и это хороший, здоровый перекус. Врач подчеркнула, что необходимо смотреть на состав. Есть много здоровых продуктов, которые раньше считались неполезными.

При этом гастроэнтеролог пояснила, что важно стараться исключать из своего рациона продукты глубокой переработки, промышленного производства, которые содержат усилители вкуса, глутамат, нитриты натрия, консерванты, искусственные подсластители. Из популярных перекусов все это содержит, например, лапша быстрого приготовления, выпечка промышленного производства, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что жители столицы стали чаще отдавать предпочтение фастфуду в качестве перекуса. По данным аналитиков, за последние два месяца оборот и число заказов у сетей быстрого питания выросли на 16%, это связано с уходом некоторых крупных участников рынка, а также с желанием сэкономить.

