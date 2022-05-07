Москвичи стали чаще перекусывать фастфудом

Жители столице стали чаще отдавать предпочтение фастфуду в качестве перекуса.

По данным аналитиков, за последние два месяца оборот и число заказов у сетей быстрого питания выросли на 16%, это связано с уходом некоторых крупных участников рынка, а также с желанием сэкономить.

Сколько тратят москвичи на еду? И действительно ли рестораторы фиксируют повышенный спрос на бургеры и пиццу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.