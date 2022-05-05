Экономист рассказал, цены на какие продукты могут упасть к осени

Генпрокуратура РФ заинтересовалась поставщиками, которые отказались снизить отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары: сведения о таких участниках рынка ведомство запросило у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В объединении рассказали, что ряд поставщиков не идет на уступки, несмотря на укрепление рубля. Разбираемся, как формируются цены в магазинах и когда они могут откатиться вниз.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все нипочем

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев в разговоре с ТАСС признал, что не все поставщики товаров в торговые сети ведут себя добросовестно. По его словам, есть компании, которые не снизили цены даже после укрепления рубля.





Игорь Караваев председатель президиума АКОРТ На сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты. Все случаи злоупотребления сложившейся ситуацией в индивидуальном порядке рассматриваются торговыми сетями.

Эксперт уточнил, что состоящие в АКОРТ торговые сети делают все, чтобы сдержать стоимость необходимых товаров. В первую очередь из социальной группы. "Уже введено добровольное ограничение торговой наценки на ряд социально значимых товаров, непродовольственные ретейлеры практикуют временную заморозку цен на широкий перечень необходимой продукции. Помимо этого, ретейл принял комплекс мер и для поддержки партнеров-поставщиков", – рассказал он.

По данным Forbes.ru, поставщиками, которые не стали снижать отпускные цены, уже заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Издание утверждает, что ведомство запросило у АКОРТ данные о наименовании таких компаний и их местонахождении. Основанием для проверки стало обращение секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака. Подлинность письма Генпрокуратуры в АКОРТ подтвердили.

Ситуацию прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на сегодняшний день речь идет только о сборе необходимой информации.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Все будет зависеть от результатов рассмотрения прокуратурой, тем более что это не непосредственно бизнес [проверяется], это запрос информации у ассоциации.

Ранее на стоимость товаров в магазинах обратила внимание и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, после ослабления рубля ценники переписали даже там, где нет долларовой составляющей. При этом после стабилизации курса стоимость товаров осталась на прежнем уровне, обратила внимание она и призвала принять меры, так как это "нечестно, несправедливо и остается на совести торговли".

Вниз пойдут?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сам ретейл не заинтересован в высоких ценах, рассказал Москве 24 председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его словам, любой поставщик может поставить ту цену, которую считает нужной, но в то же время магазины не работают с теми, кто предлагает товары по очень высокой стоимости.





Андрей Карпов председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Когда предложение поставщика неадекватное, попросту говоря, его товар брать не будут. Ретейл эти моменты достаточно четко отрабатывает.

По каждому продукту у ретейлера может быть вплоть до нескольких десятков поставщиков. Розница закупается у той компании, которая способна предложить самую выгодную цену. "Идет обычный нормальный процесс торга, который никогда не останавливается", – рассказал Карпов.

Сами же магазины не заинтересованы в высоких ценах, так как участники этого рынка конкурируют между собой. "Ретейлеры оттягивают поднятие цен до самого последнего момента, когда деваться уже некуда", – объяснил он.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников отметил, что в сегодняшней ситуации сопоставлять цены на товары с курсом не нужно. Это связано с тем, что нынешняя стоимость рубля сложилась в условиях жестких валютных ограничений. Теоретически резкое укрепление курса притормаживает цены, однако в нынешних условиях это не играет никакой роли, сказал он Москве 24.

По его словам, в ближайшее время отката цен ждать не стоит. Более того, существуют предпосылки к новой волне инфляции. Это связано с тем, что предложение по многим товарам может сократиться, считает эксперт. "Подстройка структуры экономики к новой реальности только началась, и мы еще будем сталкиваться с этими шоками", – обратил внимание он.

Пик прохождения годовой инфляции, возможно, придется на конец лета, прогнозирует специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Пока сохраняется осторожный прогноз Центробанка о годовой инфляции от 18 до 23%. Вероятность приближения к нижней границе этого интервала и, может быть, даже ее перехода в более комфортное состояние, к 17–16% и так далее, есть.

При этом в перспективе цены на некоторые товары могут откатиться назад, отметил он: все будет зависеть от успехов России в посевной кампании. "Возможно, в этом году у нас будет неплохой урожай зерновых в целом. Если все это состоится, мы увидим тренды к понижению цен на ту продукцию, которая от этого зависит. Это не только сезонные овощи и фрукты, но и зерно, крупы. Естественно, это позитивно повлияет на птицеводство, цены на яйца и на мясо птицы", – добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что тренд к торможению цен к осени будет достаточно выраженным, возможно, даже и пойдет вниз к уровню 2020–2021 годов, по крайней мере, некоторые предпосылки к этому все же начинают складываться.