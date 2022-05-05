Экономист назвал товары, которые подешевеют из-за укрепления рубля

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский перечислил товары, которые подешевеют на фоне укрепления рубля. Об этом он заявил в беседе с агентством "Прайм".

По словам экономиста, снижение стоимости затронет смартфоны. При этом в целом удешевление гаджетов зависит от того, как будет отлажен параллельный импорт. Также ожидается, что цены снизятся на электронику и бытовую технику.

Переславский отметил, что у россиян может складываться ложное впечатление о "застывших" высоких ценах на товары из-за подорожания автозапчастей, строительной техники, отделочных материалов, лекарств и комплектующих.

"На самом деле [это] не так", – подчеркнул эксперт.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах. Она указала на то, что после резкого снижения курса рубля национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.

Матвиенко отметила, что сейчас рубль стабилизировался, но ценники при этом остаются на прежнем уровне. По ее словам, кабмин должен предложить конкретные меры, потому что это "нечестно, несправедливо и остается на совести торговли".

