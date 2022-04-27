Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, сообщает РИА Новости.
Она указала на то, что после резкого снижения курса рубля национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.
"Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. Рост составил от 30 до 70%", – напомнила спикер в ходе заседания Совета законодателей.
Матвиенко отметила, что сейчас рубль стабилизировался, но ценники при этом остаются на прежнем уровне. По ее словам, кабмин должен предложить конкретные меры, потому что это "нечестно, несправедливо и остается на совести торговли".
Спикер СФ также заметила, что российским товаропроизводителям невозможно пробиться в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90–100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в российских торговых сетях постепенно восстанавливаются запасы товаров, а спрос уже пришел в норму. По его словам, отказ от ручного регулирования рынка был правильным: это позволило бизнесу самостоятельно найти решения в сложившейся ситуации.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. По его словам, некоторые ретейлеры умышленно задерживали продукцию на складах, а затем поставляли ее по завышенным ценам.
Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах РФ
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