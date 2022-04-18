Путин сообщил о восстановлении запасов товаров в торговых сетях РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В российских торговых сетях постепенно восстанавливаются запасы товаров, а спрос уже пришел в норму. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму", – сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, отказ от ручного регулирования рынка был правильным: это позволило бизнесу самостоятельно найти решения сложившейся ситуации и в итоге обеспечить стабильные поставки товаров в магазины. В настоящее время запасы в торговых сетях постепенно восстанавливаются, заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал жуликами продавцов, которые в начале марта пытались создать искусственный дефицит товаров первой необходимости и нажиться на возникшем ажиотаже. По его словам, некоторые ретейлеры умышленно задерживали продукцию на складах, а затем поставляли ее по завышенным ценам.

Экономическая ситуация в стране осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

